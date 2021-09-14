Глава Амурской области Василий Орлов оценил преображение «БАМовского Арбата» в Тынде

Строительство «БАМовского Арбата» в Тынде началось в мае этого года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Самая длинная лавочка Приамурья протяженностью в 200 метров будет установлена в центре Тынды. Она станет частью «БАМовского Арбата» - нового проекта городского благоустройства, который реализуется здесь с мая этого года. Тында победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а «БАМовский Арбат» признали одним из лучших проектов благоустройства в России. Столица Байкало-Амурской магистрали постепенно преображается. Во время рабочего визита ход работ оценил губернатор региона Василий Орлов.

С мая в зоне благоустройства идут подготовительные работы: демонтировали старые тротуары и дорожки, уложили новую плитку, установили скамейки и фонари.

- Тында приобретает новый облик. Здесь идет ремонт объектов здравоохранения, дорог, большой объем работ проводится на общественных пространствах, - отметил Василий Орлов. - Это и детская площадка на Московском бульваре, и «БАМовский Арбат». Этот проект победил в конкурсе проектов малых городов и имеет федеральное финансирование, Еще около 40 миллионов добавила область. Общий же объем составляет 122 миллиона рублей.

«БАМовский Арбат» будет разделён на несколько зон. Первой из них станет зеленый сквер. Второй – торговая улица с кафе, ресторанчиками и сувенирными лавками. Улица станет комфортной для маломобильных горожан, на ней установят пандусы. Третья зона особенно понравится детям: она будет состоять из игровых площадок и места для воркаута. Четвёртая зона называется «Нескучный сквер»: здесь появится многофункциональный павильон с качелями, а также навес с выставочными пространствами. «Изюминкой» «БАМовского Арбата» станет самая длинная лавочка в Амурской области, которую установят в одной из зон.

В центральной части города давно не хватало красивой пешеходной зоны. Проект комфортной городской среды разрабатывался с учетом мнения жителей Тынды. Именно горожане выбирали площадки для благоустройства и решали, что на них необходимо создать.

Рядом с БАМовским Арбатом» расположится еще один объект, который сделает Тынду комфортнее. На Московском бульваре оборудуют новую детскую спортивную площадку. Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На площадке сделают мягкое резиновое покрытие, обустроят лестницы и тротуары, установят качели, игровой комплекс, лавочки и полосу препятствий. Площадка будет зеленой и безопасной - на объекте установят видеонаблюдение.