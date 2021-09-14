Московский суд оштрафовал Twitter на пять миллионов рублей за отказ удалить данные

Общая сумма штрафа для Twitter составила около 45 млн рублей Фото: REUTERS

Мировой судья Москвы постановил оштрафовать американскую компанию Twitter еще на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Санкции постигли компанию в связи с отказом удалить запрещенную информацию. Решение вынесли по двум административным протоколам по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

С учетом других судебных процессов против компании в Москве, общая сумма штрафа составила около 45 млн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот же день завершился аналогичный процесс против Facebook. По пяти протоколам компанию оштрафовали еще на 21 миллион рублей. Таким образом, владельцы социальной сети потеряли в виде таких штрафов в общей сложности более 90 млн рублей.

Напомним, 26 августа, суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей из России.