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Общество14 сентября 2021 14:30

Московский суд оштрафовал Twitter на пять миллионов рублей за отказ удалить данные

Схожие санкции постигли Facebook
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Общая сумма штрафа для Twitter составила около 45 млн рублей

Общая сумма штрафа для Twitter составила около 45 млн рублей

Фото: REUTERS

Мировой судья Москвы постановил оштрафовать американскую компанию Twitter еще на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Санкции постигли компанию в связи с отказом удалить запрещенную информацию. Решение вынесли по двум административным протоколам по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

С учетом других судебных процессов против компании в Москве, общая сумма штрафа составила около 45 млн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот же день завершился аналогичный процесс против Facebook. По пяти протоколам компанию оштрафовали еще на 21 миллион рублей. Таким образом, владельцы социальной сети потеряли в виде таких штрафов в общей сложности более 90 млн рублей.

Напомним, 26 августа, суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей из России.