Сумма штрафов Facebook в России превысила 90 млн рублей Фото: REUTERS

Во вторник, 14 сентября, Мировой судья в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за отказ компании удалить запрещенный на территории страны контент. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на корпорацию в Россию, превысила 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.

«Назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 миллиона рублей», - приводит РИА Новости заявление суда.

Как уточняется, в суде составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП «нарушение порядка ограничения доступа к информации». По аналогичной статье привлекаются Twitter и Telegram, протоколы на которых рассмотрят позднее.

Напомним, в конце июля суд оштрафовал Facebook на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Незадолго до этого компания была оштрафована за такое же правонарушение на 17 миллионов рублей. Накануне появилось предупреждение, что в сентябре Facebook, Twitter и Тelegram грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенную информацию.