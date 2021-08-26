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Общество26 августа 2021 14:27

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Компанию оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей из России. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

Сообщается, что компания была оштрафована по части девятой статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Накануне, в июне текущего года, Twitter был оштрафован на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей по части восьмой данной статьи.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский суд также выписал штраф на четыре миллиона рублей мессенджеру WhatsApp за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Отмечается, что данная компания была оштрафована по статье впервые.