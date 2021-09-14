Китайский посол и глава МИД Туркмении поздравили Афганистан с "новым правительством"

Представитель МИД Туркмении подчеркнул, что намерен развивать дружеские связи с Афганистаном Фото: REUTERS

Глава МИД Туркмении и китайский посол поздравили Афганистан с "новым правительством", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радикального движения "Талибан"* (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане.

Переговоры заместителя руководителя временного кабмина Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, Абдул Салам Ханафи и министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова состоялись в понедельник, 13 сентября. Представитель МИД Туркмении подчеркнул, что намерен развивать дружеские связи между государствами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Франция отказалась признавать новое правительство Афганистана, поскольку боевики не выполнили обещаний, данных международному сообществу.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что у международного сообщества не остается другого выбора, кроме налаживания сотрудничества с талибами*.

* запрещенная в России террористическая организация