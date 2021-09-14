Генсек ООН призвал к сотрудничеству с талибами*

Гутерриш призвал международное сообщество найти способы наладить переговорный процесс с новыми афганскими властями Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что у международного сообщества не остается другого выбора, кроме налаживания сотрудничества с «Талибаном»*.

В противном случае, считает генсек ООН, Афганистану грозит гуманитарная и экономическая катастрофа.

– Невозможно предоставить гуманитарную помощь Афганистану без взаимодействия с имеющимися властями. В настоящий момент очень важно взаимодействовать с талибами*. – сказал он.

Гутерриш призвал международное сообщество найти способы наладить переговорный процесс с новыми афганскими властями и использовать все имеющиеся рычаги давления, чтобы улучшить в стране ситуацию с правами человека, а также найти возможности для оказания помощи народу Афганистана.

По словам генсека ООН, если в ближайшее время пути для поддержки афганской экономики не будут найдены, страну ждет экономический коллапс со всеми вытекающими последствиями.

На данный момент афганское правительство, сформированное «Талибаном»*, мировым сообществом не признано, хотя те же Соединенные Штаты взаимодействуют с его представителями, по крайней мере в вопросах организации эвакуационных рейсов из Афганистана.

* - запрещенная в России террористическая организация и ее члены