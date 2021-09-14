Более 2,3 млн желающих: москвичи готовы голосовать на выборах в электронном виде 17 – 19 сентября

Более 2,3 миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Это можно сделать в онлайн-режиме на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. В настоящее время проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений.

За чистотой и прозрачностью онлайн-голосования проследит Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, а Корпус наблюдателей столичной Общественной палаты, задействованный в том числе в работе электронного штаба, поможет обеспечить легитимность процедуры волеизъявления москвичей и предупредить возможные нарушения.

Эксперты отмечают, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.

Накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.

Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку «Проголосовать». Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru.

Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку «Запросить код подтверждения» на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.

Если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.

Электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине. Электронное голосование позволит принять участие в голосовании тем, кто в дни выборов находится не в Москве.

Участники онлайн-голосования смогут выиграть призы. Чтобы присоединиться к розыгрышу, необходимо проголосовать электронно. Среди призов — однокомнатная квартира в Москве, автомобиль или 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Один балл равен одному рублю.