В Железноводске в кабинете стоматолога скончалась 20-летняя пациентка

В Железноводске у стоматолога скончалась 20-летняя пациентка Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент произошел 11 сентября 2021 года в одной из частных стоматологических клиник Железноводска. Там во время приема внезапно скончалась 20-летняя пациентка, сообщает Newstracker.ru.

По предварительной информации, погибшей оказалась жительница курорта.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по данному факту. Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщается. Тем не менее, обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, зимой в одной из центральных районных больниц Ставрополья во время операции скончалась беременная 28-летняя женщина. Для выяснения инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.