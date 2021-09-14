Памфилова рассказала о тотальной системе видеонаблюдения за выборами в России

Элла Памфилова заявила, что на избирательных участках тотальное видеонаблюдение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах, заявила председатель Центризберкома Элла Памфилова. Ее слова приводит РИА Новости.

"У нас фактически сейчас тотальное видеонаблюдение, - подчеркнула Памфилова. - Практически 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации".

Как ранее писал сайт kp.ru, Памфилова сообщила, что ЦИК отказался от открытой видеотрансляции предстоящих выборов в Государственную думу.

В начале сентября Памфилова пригрозила прислать в Санкт-Петербурге представителей Генпрокуратуры из-за подозрительной массовой миграции глав территориальных избирательных комиссий.

Напомним, в середине июля Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время предстоящих выборов депутатов Государственной думы страны.