ЦИК: видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет работать на 50 тысячах участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время предстоящих выборов депутатов Государственной думы страны. Камерами будут оснащены примерно 50 тысяч участков, где голосуют около 80 процентов избирателей. Об этом в среду, 14 июля, сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Он отметил, что благодаря системе видеонаблюдения можно зафиксировать весь процесс голосования на выборах. При этом доступ к видеонаблюдению на предстоящих выборах будет у всех участников политического процесса.

- Система видеонаблюдения во время выборов нигде не применяется так широко, как в нашей стране. Во многих развитых странах видеонаблюдение за выборами не применяется, - отметил Николай Булаев в ходе беседу с журналистами.

По его словам, трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи, съемка будет непрерывной. После выборов записи с камер будут храниться в течение одного года. Тренировка системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября 2021 года.