Секретный проект речи главы Еврокомиссии нашли в мусорке в центре Брюсселя

В мусорке в центре Брюсселя нашли секретный проект речи главы Еврокомиссии Фото: REUTERS

В центре города Брюсселя нашли секретный проект речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященной положению в Евросоюзе.

По информации портала Politico, в документе упоминаются грядущие парламентские выборы в Германии и скорый уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Кроме того, фон дер Ляйен рассказала об успехах Евросоюза в вакцинации от коронавирусной инфекции, затронула тему возможного миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане.

Также в тексте есть и критические замечания. В частности, президент Турции Тайип Эрдоган назван ненадежным партнером для решения миграционных проблем. Кроме того, были раскритикованы Соединенные Штаты Америки и Великобритании за отказ увеличить импорт препаратов от коронавируса в Европу.

Урсула фон дер Ляйен потребовала увеличить налоги для американских IT-гигантов, среди которых были названы Google и Facebook.