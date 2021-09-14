На совещании "Единой России" рассказали, что поставки школьных автобусов в регионы завершат до 1 декабря 2021 года

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в совещании с президентом, правительством и членами "Единой России" во вторник, 14 сентября. Она подняла тему оснащенности школ в регионах новыми автобусами. По словам вице-премьера, более 2,7 тысячи из почти 4,2 тысячи новых школьных автобусов уже были поставлены. Полностью вопрос будет закрыт к 1 декабря 2021 года.

"Для того, чтобы дети, которые проживают в сельской местности, могли комфортно добираться до школ, в рамках исполнения об обновлении парка школьных автобусов в регионы в этом году предусмотрена поставка 4 187 школьных автобусов. Сейчас уже поставлено чуть более 2,7 тысячи", - отметила Голикова.

Оснащение школ автобусами проходит согласно поручению президента России Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Кировскую область за счет федерального бюджета поставили 68 новых школьных автобусов, которые в скором времени отправятся в районы региона.