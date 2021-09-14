Путин: Россия обладает уникальной военной техникой

Владимир Путин заявил, что Россия обладает уникальной военной техникой Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия обладает уникальными военной техникой и вооружением. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ и руководства партии "Единой России".

- Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения, — сказал российский лидер.

Путин добавил, что российские военные техника и вооружение являются уникальными во многих направлениях, и остальные страны мира знают об этом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений. Он отметил, что современная российская армия является настоящим сплавом передовых технологий, знаний и инноваций. Среди новых уникальных систем вооружений российский лидер назвал корабельную гиперзвуковую ракету "Циркон", межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", а также зенитные системы С-500 "Прометей". При этом президент напомнил, что на боевое дежурство уже было поставлено гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал".