В последней пятидневке сентября в Россию придет бабье лето

В конце сентября ожидается температура от 13 до 18 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем Instagram стоит ли ожидать в сентябре бабье лето.

Метеоролог рассказал, что начиная с 17 сентября столбики термометров опустятся в ночные часы до +5 градусов, а днем будут колебаться всего от +8 до +13.

Синоптик также похвалил московские власти за своевременную подачу отопления.

"Когда температура становится ниже +8, по нормативам необходимо включать отопление. Так что московские власти своевременно объявили о начале отопительного сезона.", - пишет Тишковец.

По словам метеоролога, в Центральной России и в Черноземье ожидаются обильные осадки. За несколько дней там выпадет месячная норма осадков.

Холодная погода продержится еще неделю и в последней пятидневке сентября ожидается температура от 13 до 18 градусов тепла, что соответствует классическому бабьему лету.

"Финал первого осеннего месяца, который явно не задался с самого начала и пока является одним из самых прохладных в век глобального потепления, может быть вполне позитивным.", заключил синоптик.

Сайт kp.ru рассказывал, что отопление в жилых домах Москвы начали давать 13 сентября. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра ТЭЦ-20 на юго-западе города