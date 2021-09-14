Путин: россиянам всегда есть, за что покритиковать меня и правительство РФ

Владимир Путин считает, что россиянам всегда есть, за что покритиковать его и правительство РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан РФ всегда есть основания для критики властей и его самого.

Об этом глава государства заявил во время телемоста с главой Тульской области Алексеем Дюминым, общаясь с региональными общественниками. В частности, один из участников встречи отметил улучшение качества медпомощи онкобольных и поблагодарил за это губернатора.

- Должен вам вот сказать: всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича - там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает, — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что Дюмин "приложил немало усилий", чтобы добиться прогресса в этом вопросе, поэтому он рад слышать об улучшении ситуации в регионе.

В 2020 году Владимир Путин назвал неинтересной "критику ради критики". Что же касается "интересных и конструктивных" предложений - к ним президент "прислушивается с удовольствием". При этом глава государства заметил, что не станет реализовывать все услышанное.