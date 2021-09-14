Компания Apple представила новые iPad и iPad mini Фото: REUTERS

Американская компания Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini.

iPad остался в корпусе прошлого года с экраном 10,2 дюйма, но получил процессор Apple A13, с которым гаджет должен стать еще быстрее. Фронтальная камера в планшете теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию "В центре внимания". Кроме того, есть поддержка активного пера Apple Pencil первого поколения.

Стартовая цена планшета в Соединенных Штатах Америки составит 329 долларов. Старт продаж намечен уже на следующей неделе.

Планшет iPad mini получил новый внешний вид, напоминающий iPad Pro, и увеличенный экран до 8,3 дюймов. Планшет получил поддержку USB-C, 5G, а также Apple Pencil второго поколения. Стартовая цена составляет 499 долларов.