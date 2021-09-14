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Политика14 сентября 2021 23:27

В суде Праги заявили, что россиянина Александра Франчетти взяли под стражу, чтобы он не сбежал из Чехии

Задержанного в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины гражданина России перевели в тюрьму Панкрац
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Городской суд Праги постановил заключить гражданина России Александра Франчетти под стражу

Городской суд Праги постановил заключить гражданина России Александра Франчетти под стражу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городском суде Праги объяснили, что решение поместить россиянина Александра Франчетти под стражу было принято из-за опасений, что он может покинуть Чехию.

«Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия (Франчетти – прим. ред.) под стражу, так как существует угроза (его) побега», - заявил журналистам пресс-секретарь инстанции Адам Вениг.

Он добавил, что россиянина перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он будет ожидать решения чешских властей по вопросу о его возможной экстрадиции на Украину. Рассмотрение этого дела может занять около года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Александра Франчетти задержали по запросу Киева в международном аэропорту чешской столицы в воскресенье, 12 сентября, а уже через день, 14 сентября, городской суд Праги постановил заключить его под стражу. Адвокаты россиянина подали апелляцию на это решение суда, жалобу должны рассмотреть в течение двух недель.