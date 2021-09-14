Россиянина Александра Франчетти взяли под стражу в Чехии

Александр Франчетти категорически отвергает выдвинутые против него обвинения / Фото: кадр из видео

Городской суд Праги определил под стражу гражданина России Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты россиянина подали апелляцию на это решение суда. Ее рассмотрят через две недели. Это время Франчетти проведет в пражской тюрьме Панкрац. Россиянин категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него киевскими властями.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержание Франчетти по украинскому ордеру может быть связано с тем, что он - участник событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение не поддерживало "революцию гитности" и выступало за воссоединение Крыма с Россией.