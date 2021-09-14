В Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН

В начале сессии Генассамблеи к участникам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. После открытия сессии к участникам обратился генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, призвав международное сообщество объединиться перед лицом общих угроз – пандемии коронавируса и глобального изменения климата.

Ожидается, что первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня, а также новый состав рабочих органов.

Председательствовать на нынешней сессии Генассамблеи будет представитель Мальдив Абдулла Шахид. В своей первой речи на ГА он заявил, что намерен «сосредоточить внимание на всеобщей вакцинации с целью восстановления мира» после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Мы просто обязаны закрыть брешь в сфере вакцинации», - приводит слова Шахида ТАСС.