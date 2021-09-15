В Росстате рассказали, как отличить переписчика от мошенника

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Ровно через месяц – с 15 октября – в нашей стране начнется очередная Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц и на этот раз будет смешанной. Это значит, что люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе: лично придя в МФЦ, или в удаленном режиме на портале госуслуг.

На вопросы «КП» о нюансах Переписи – 2021 ответил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. В частности, он рассказал, как отличить переписчика от мошенника, который решил воспользоваться случаем, чтобы получить доступ в квартиру.

«Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его предъявить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При этом он никогда не попросит вас предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владельцем жилища», - рассказал Павел Смелов.

«И наконец, переписчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник», - добавил он.

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