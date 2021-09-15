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Общество15 сентября 2021 7:19

ПФР рассказал, как оформить на себя пенсию умершего супруга

Граждан предупредили, что при переходе на пенсию мужа или жены не предусмотрено специальных доплат
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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ПФР рассказал, как оформить на себя пенсию умершего супруга

ПФР рассказал, как оформить на себя пенсию умершего супруга

Фото: Иван МАКЕЕВ

В случае смерти супруга, чья пенсия была выше, вдова или вдовец имеют право на оформление его выплат вместо своих. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве уточнили, что перейти на пенсию при потере кормильца имеет право овдовевший супруг в том случае, когда он достиг пенсионного возраста или был признан инвалидом, при этом, как отмечается, подобный переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», - приводит РИА Новости заявление фонда.

Граждан предупредили, что при переходе на пенсию супруга не предусмотрено специальных доплат. Речь, в том числе, идет о сельском или северном стаже. «Не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», - добавили в ведомстве.

Однако россияне в любой момент смогут вернуться на получение пенсии по старости, для чего необходимо будет написать соответствующие заявление.