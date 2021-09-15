Запретные зоны для беспилотных автомобилей планируют создать в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запретные зоны для движения беспилотных автомобилей могут появиться в России. Данный вопрос планируют обсудить участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, поставщиков и разработчиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет».

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рабочей группы и чиновника, участвующего в выработке правил для беспилотного транспорта, инициатива исходила от Федеральной службы безопасности (ФСБ), однако тема внесена в повестку дня Минтрансом.

Уточняется, что силовики хотят запретить поездки беспилотного автомобиля в районе Московского Кремля, а также вокруг ЦУМа и ГУМа.

Замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы - начальник ситуационного центра Александр Евсин сообщил изданию, что на сегодняшний день «обсуждается проект ФЗ "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", который в общем случае допускает их использование на дорогах общего назначения». Как он отметил, запретные зоны могут создать в тех местах, где применение беспилотных автомобилей может создать угрозу безопасности граждан, а также проблемы для движения или «иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями - от органов безопасности движения до служб государственной охраны».

Согласно данным издания, проблемы с техническим регулированием запрета на въезд в отдельные зоны не возникнут. «Это можно реализовать, прописав запретные зоны в софте или установив физические ограждения и знаки, которые распознает беспилотник», - заявил источник издания, знакомый с членами рабочей группы.