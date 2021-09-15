Израиль до конца 2021 года может признать российские сертификаты о вакцинации «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V». Сейчас этот вопрос активно обсуждается, в ближайшие несколько недель состоится очередной раунд переговоров российского Роспотребнадзора и израильского Минздрава. Не исключено, что уже до конца года по данному вопросу будет принято положительное решение.

Об том в интервью «Известиям» рассказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он выразил надежду, что в связи с массовой вакцинацией в мире пандемия «немножко успокоится». Но к сожалению пока ни в России, ни в Израиле нет 100% показателей по прививочной кампании.

- К сожалению, не все - ни у нас, ни в России - привиты. Так что признать сертификаты - это одно, но чтобы полностью открыть [границы] - тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", - сказал дипломат.

Он отметил, что пока есть технические вопросы, по которым стороны пытаются прийти к соглашению.

- Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России, - отметил Александр Бен Цви.

Если Израиль признает российские сертификаты о вакцинации, то туристы смогут беспрепятственно посещать данную страну.

В марте 2021 года Министерство здравоохранения Израиля требовало от российских туристов, пересекающих границу, только справки об отрицательном тесте на коронавирус или документальное подтверждение о перенесенном заболевании.

Тем временем разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» подтвердил, что эффективность препарата варьируется от 83% до 94%, сообщает ФАН.