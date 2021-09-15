Эксперты назвали среднее количество кредитов на одного заемщика в России

Среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1 Фото: Александр ГЛУЗ

В среднем один заемщик в России имеет на себе более двух действующих кредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за прошедший год этот показатель почти не изменился. По его словам, наибольшее число кредитов числится на россиянах в возрасте от 25 до 30 лет. Как правило, на каждого такого заемщика приходится по 2,3 кредита.

«Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет — на 0,1 ед., от 25 до 30 лет — на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет — на 0,1 ед.», — цитирует эксперта RT.

Волков добавил, что наименьшее число кредитов «висит» на россиянах в возрасте 60—65 лет и старше.

Также в Бюро сообщили, что, согласно статистики, наиболее закредитованными являются россияне с наименьшими доходами — их средний показатель долговой нагрузки (ПДН) приближается к 30%, передает ОТР.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали чаще уходить в минус по дебетовым картам. Средний лимит овердрафта в августе побил трехлетний максимум и составил 48,9 тысячи рублей, передает телеканал «360».