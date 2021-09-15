Цена газа в Европе впервые поднялась до 900 долларов за тысячу кубов Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 15 сентября, впервые поднялась до отметки в 900 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Такая сумма стала очередным исторический максимум для голубого топлива в Европе. Как писал сайт kp.ru, сегодня в ходе торгов, газ уже побил несколько рекордов. Торги открылись с рекордной суммы в 830 долларов за 1 тысячу кубометров, после чего его стоимость начала стремительно расти.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF впервые в истории преодолела 850 за тысячу кубометров к 10.21 по мск. Затем рост продолжился и к 10:47 мск стоимость подскочила уже до 880 за тысячу кубометров. На данный момент цена голубого топлива поднялась до 189,4 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, стоимость газа в Европе бьет рекорды уже несколько дней подряд. Эксперты заявляют, что такие изменения цены связаны с заявлениями о маленьких запасах голубого топлива в европейских хранилищах, а также отказом «Газпрома» увеличить продажи и закачку в хранилища перед запуском газопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого объявили в минувшую пятницу, 10 сентября.