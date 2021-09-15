Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша помощи на 600 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Киеву второго транша макрофинансовой помощи Европейского союза в размере свыше 600 миллионов евро. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я приветствую решение Европейской комиссии предоставить Украине второй транш в размере €600 млн», - написал украинский лидер на своей странице в Twitter, выразив благодарность председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен и вице-председателю Еврокомиссии Валдису Домбровскису за оптимистичную оценку реформ, проводимых на Украине

По словам украинского лидера, выделенная финансовая поддержка является свидетельством того, что Киев и Брюссель «солидарны в преодолении вызовов», в борьбе с коронавирусом.

В декабре прошлого года Еврокомиссия выплатила Украине также 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Домбровскис тогда указал на то, что эти средства являются первым траншем макрофинансовой помощи, который подтверждает солидарность и сотрудничество Евросоюза с Киевом. Тогда же отмечалось, что Брюссель выделил незалежной в общей сложности 16,5 миллиарда евро финансовой помощи с 2014 года в виде грантов и займов.