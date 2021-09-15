«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о доступе к частным газопроводам

Законопроект с поправками о доступе к частным газопроводам планируется внести на рассмотрение в Госдуму в конце сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Законопроект с поправками о доступе к частным газопроводам планируется внести на рассмотрение в Госдуму в конце сентября, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По его словам, документу будет обеспечено максимально быстрое прохождение. В ходе заседания штаба по социальной газификации с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака 15 сентября Андрей Турчак рассказал о подготовке законопроекта.

- Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в федеральный закон. Как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие, - сообщил секретарь генсовета «Единой России».

По его словам, законопроект о доступе к частным газопроводам позволит решить многие проблемы. Особенно документ актуален для Московской области.

- Что касается проблемы основного абонента - также проект федерального закона надо отработать и осенью в сентябре. В конце сентября мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам, - добавил Андрей Турчак.

Напомним, президент Владимир Путин подписал инициированный «Единой Россией» закон о бесплатном доведении газа до участков 11 июня. Первый этап газификации будет завершен до 2023 года, второй рассчитан до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, на него же возлагается вся ответственность за прокладку сетей и подключение домовладений. Планируется, что в 67 регионах в этом качестве выступит «Газпром», еще в 12 субъектах РФ эти функции возьмет на себя крупная региональная компания.

На заседании штаба по социальной газификации Андрей Турчак также уточнил, что россияне могут подать заявку на бесплатное доведение газа до земельного участка на портале госуслуг, а не только через многофункциональные центры. Для того, чтобы подключить дом к системе газоснабжения, необходимо заключить комплексный договор. Андрей Турчак подчеркнул, что в 30 регионах действуют меры поддержки граждан, которые не могут своими силами оплатить прокладку сети по участку.

- Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий, - уточнил Турчак. Для них в регионах предусмотрены различные субсидии, сертификаты, а также льготные кредиты на приобретение газового оборудования.