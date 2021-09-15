Экономист рассказал, как можно ускорить запуск «Северного потока – 2»

Экономист рассказал, как можно ускорить решение по «Северному потоку – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» может предпринять некоторые шаги, чтобы ускорить принятие Германией решения о запуске «Северного потока – 2». Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Специалист отметил, что подталкивающим к более раннему запуску работы газопровода фактором является уже то, что «Газпром» не увеличивает прокачку газа через Украину сверх того, что обговорено контрактами.

«Здесь подход простой: хотите дополнительного газа – мы готовы вам его предоставить, но по «Северному потоку – 2». Поэтому если вы будете затягивать с его сертификацией, то, возможно, новые рекорды на газ в Европе не за горами, или как минимум не будет быстрого снижения цен», - цитирует Митраховича Газета.ru.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что получение разрешения от Германии на запуск «Северного потока – 2» может занять до четырех месяцев. Таким обзором, работа газопровода будет запущена только к началу 2022 года, передает телеканал «360».