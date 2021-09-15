Памфилова призвала избиркомы "гнать подальше мерзавцев", желающих повлиять на выборы

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше мерзавцев», желающих оказать на них давление в ходе проведения выборов, которые запланированы на эту неделю, отметив, что членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку.

Памфилова также предупредила, что в целом на предстоящих выборах будет много провокаций, однако, по ее словам, выделены большие средства.

"Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки … Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим», - заявила глава Центризбиркома.

Как она предупредила, такие провокаторы, будут делать все, чтобы получить незаслуженный результат на выборах, а потом «пихнут» членов избиркома «под камеры позора».

«Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству», - заявила она, уточнив, что будет специально работать горячая линия в целях поддержки членов избиркома.