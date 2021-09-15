В США призвали наладить отношения с Россией, чтобы не допустить ее сближения с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам следует наладить отношения с Россией, чтобы не допустить укрепления сотрудничества Москвы с Пекином, считает американский журналист Тед Карпентер.

По его мнению, США, ведя «холодную войну» и с Россией, и с Китаем, тратят слишком много ресурсов, давая противникам возможность для еще большего экономического и военного сближения. В статье в журнале The American Conservative Карпентер отмечает, что в случае масштабной войны Москва и Пекин выйдут победителями.

В этой связи он призвал власти США сосредоточиться на противостоянии с Китаем, поскольку его экономика более объемная. Диалог с РФ стоит смягчить, а военное присутствие в различных регионах мира сократить, подчеркнул Карпентер.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для Соединенных Штатов.

Между тем Вашингтон планирует пригласить Москву и Пекин на международный саммит по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, который, как ожидается, должен состоятся на следующей неделе.