Американский генерал: Ядерные силы России полностью модернизированы, а наши нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай представляют растущие угрозы для Штатов.

- Это связано с тем, что ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет, - сказал военачальник в подкасте института Брукингса. - Нам следует двигаться быстрее, когда у США такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно.

Генерал также добавил, что основным стратегическим достижением Америки является исключение возможности войны с Китаем и Россией. Он считает, что в случае возникновения такого конфликта это грозит перерасти в ядерный конфликт, что станет катастрофой не только для участников военного противостояния, но и всей планеты.

Ранее сообщалось, что теоретически в случае возникновения возможного ядерного конфликта в первые часы полномасштабных действий погибнут 34 миллиона человек, еще 57 миллионов будут ранены. И это не считая тех, кто заболеет в результате воздействия радиоактивных осадков и других проблем, с которыми они будут сталкиваться долгие годы