СК просит арестовать подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие попросило суд арестовать сотрудника, проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве, после которой арбузом отравилась 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка.

Как рассказала ТАСС представитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, следователи ходатайствовали перед Пресненским судом отправить 39-летнего подозреваемого под стражу.

Тем временем СК предъявил ему обвинение мужчине. В среду, 15 сентября, он доставлен в суд.

Как писал сайт kp.ru, женщина и ее внучка умерли после употребления арбуза, в который, предположительно, попали вещества для дезинсекции. Мама девочки-подростка выжила, она до сих пор в больнице.

В крови погибших нашли следы этиленгликоля – технической жидкости без цвета и запаха, использующейся в частности как антифриз. Вещество для человека крайне опасно и грозит отравлением, в результате которого может развиться полиорганная недостаточность, нередко приводящая к смерти.