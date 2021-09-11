После ЧП с «арбузным отравлением» из многоэтажки в Москве госпитализировали еще троих жителей

Симптомы отравления есть и у других жителей многоэтажки на улице Совхозной Фото: Олег УКЛАДОВ

Спустя сутки после смерти 15-летней москвички и ее 61-летей бабушками, которые попалив больницу с симптомами отравления, до сих пор не ясно, что же вызвало болезнь. Напомним, 9 сентября слегла целая семья. Мама, бабушка и внучка накануне ели арбуз, о чем они и рассказали врачам в момент госпитализации. Именно ягода, стала первой и версией отравления. Чудом выжила только мама девочки-подростка, которая до сих пор в больнице.

Спустя сутки после двух смертей источник заражения так и не установлен. Но, похоже, это не арбуз. Симптомы отравления есть и у других жителей многоэтажки на улице Совхозной, то есть у соседей пострадавшей семьи.

- Помимо первой семьи, всего с симптомами отравления в больницу доставлены еще пять человек. 9 сентября были госпитализированы двое детей из разных семей 9 и 11 лет. Утром 10 сентября в больницу доставлены родные брат и сестра 12 и 17 лет и их дядя 26 лет. У всех симптомы отравления: диарея, рвота и высокая температура, - сообщил kp.ru собственный источник в экстренных службах города.

Как стало известно kp.ru, все госпитализированные в стабильном состоянии. Уже установлено, что в отличие от первой семьи остальные пациенты накануне отравления не ели арбуз.

Тем временем в многоэтажке продолжают работать санитарные службы. Пройти медицинский осмотр могут все жители дома. Кроме того, все помещения дома уже осмотрели газовщики.

- Утечек сетевого газа не обнаружено, - сообщили «КП» в пресс-службе Мосгаза.

Кроме того, на анализ уже взяли пробы водопроводной воды. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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