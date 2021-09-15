Древнейшая карта Америки оказалась подделкой

Древнейшая карта Америки Виланда. Фото: Yale University Press

Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что древнейшая карта Америки Виланда оказалась подделкой.

Фальшивка была изготовлена на пергаменте 15 века, но использованием чернил, которые появились только в начале прошлого столетия.

В составе чернил обнаружили следы титана, но первые в состав чернил его добавили в 1920-х годах. Это и позволило сделать вывод, что карта - подделка.

При изучении карты ученые использовали спектроскопические методы и радиоуглеродный анализ.

Карта Винланда, на которой изображена Америка в виде большого острова к западу от Гренландии была обнаружена в книжном магазине Женевы в 1957 году. Долгое время карта считалась древнейшей картой Америки.

Считалось, что карта является частью средневековой книги «Hystoria Tartorum» («История татар»). Ученые заметили, что чернила на карте отличаются от чернил в книге.

Сайт kp.ru рассказывал о британском меценате, который дарил музею артефакты стоимостью в миллионы долларов. Музейщики отдали самые дорогие экспонаты - картины авангардистов Александры Экстер, Ильи Машкова и Жоржа Брака на экспертизу. Дареные картины оказались фальшивками.