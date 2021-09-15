Подозреваемому по делу об отравлении семьи арбузом в Москве предъявлено обвинение Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотруднику, проводившему дезинсекцию в московском магазине «Магнит», предъявлено обвинение по делу об отравлении 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, рассказали в Пресненском суде столицы.

В настоящее время мужчина доставлен в суд на судебное заседание. Его обвиняют в преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»), передает ТАСС.

Напомним, ранее следствие попросило суд отправить 39-летнего подозреваемого под стражу.

Как писал сайт kp.ru, женщина и ее внучка умерли после употребления арбуза, в который, предположительно, попали вещества для дезинсекции. Мама девочки-подростка выжила, она до сих пор в больнице.

В крови погибших нашли следы этиленгликоля – технической жидкости без цвета и запаха, использующейся в частности как антифриз. Вещество для человека крайне опасно и грозит отравлением, в результате которого может развиться полиорганная недостаточность, нередко приводящая к смерти.