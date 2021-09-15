Украинцы жестко раскритиковали киевскую чиновницу за симпатии к СССР Фото: пресс-служба Киевской городской администрации

Директор департамента образования Киевской городской администрации Елена Фиданян подверглась жесткой критике после публикации поста о жизни в Советском Союзе.

Чиновница разместила в своем Facebook фотографию советского школьника, пьющего газированную воду из автомата. Фиданян написала о доступности благ для человека в СССР, напомнив, что в Советском Союзе не было коронавируса, люди не боялись пить воду из-под крана, стакан воды с сиропом стоил 3 копейки, а проезд в автобусе и метро – 5 копеек.

Ностальгический пост вызвал бурю недовольства в комментариях под ним. Так, некоторые призвали немедленно уволить сотрудницу Киевской горадминистрации, другие заподозрили ее в участии в «информационной войне». Один из подписчиков заявил, что после таких публикаций систему образования Украины можно считать обреченной.

«Подскажите, куда подать жалобу на такого «директора департамента»? У меня ребенок школьник. Мне таких начальников в учителях не надо», – написала пользователь под ником Марина.

«То, что это пишет директор департамента образования столицы европейского государства, – это катастрофа», – добавил другой подписчик.

Напомним, ранее на Украине предложили декоммунизировать популярные советские блюда, призвав обложить их специальным налогом. В прошлом году в республике призвали выбросить из аптечки советские медикаменты – зеленку, йод, перекись водорода, мази Вишневского и «Звездочку».