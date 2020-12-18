На Украине призвали «декоммунизировать» йод и зеленку Фото: Павел КЛОКОВ

Бывшая глава украинского министерства здравоохранения Ульяна Супрун предложила «декоммунизировать» йод и зеленку и призвала своих сограждан выбросить из аптечки советские медикаменты. По заявлению Супрун на ее странице в социальной сети Facebook, зеленка, йод, перекись водорода мазь Вишневского, «Звездочка», горчичники и мумие являются «старыми, неэффективными и даже небезопасными» средствами.

- Декоммунизация произошла по всей Украине, начиная с запретов коммунистической символики и переименования улиц. Но останки «совка» продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем может показаться на первый взгляд - в домашней аптечке, - написала она.

Ульяна Супрун заявила, что эффективность данных препаратов якобы не имеет научного доказательства и в жизни современного человека им «нет места». Вместо йода, зеленки и перекиси водорода бывший министр здравоохранения Украины посоветовала дезинфицировать раны обычной водой или «более современными» средствами.

Большая часть претензий к популярным препаратам у Супрун сводится к их «научной недоказанности», однако горчичники экс-министр невзлюбила особенно: она заявила, что они опасны, поскольку могут приводить к ожогам.

Ранее украинские активисты потребовали «декоммунизировать» колбасу «Советскую», которую производит мясокомбинат в Харькове. Украинцы обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием переименовать продукцию