На Украине хотят декоммунизировать оливье

Советские блюда предлагают обложить специальным налогом Фото: Иван ПРОХОРОВ

Конечно, такая светлая идея могла прийти только в голову профессионального кулинара, коим себя наверняка считает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Победитель проекта «МастерШеф», бизнесмен и кашевар, родившийся в 1986 году, не понаслышке знает о всех ужасах советской кухни и ее тлетворном влиянии на украинскую самоидентичность. Комочки в детсадовской манной каше до сих пор стоят в горле немым напоминанием имперского давления на угнетенную нацию.

- Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа, - говорил, словно жевал, Клопотенко польскому журналисту издания Nowa Europa Wschodnia.

По мнению шеф-повара, кулинария в деле укрепления национального самосознания, также важна, как и мова. И значит надо за нее бороться. Но не в зоне АТО, конечно, а на кухнях. К примеру, нужно изживать советские традиции в питании. А желающих сохранить эту традицию обложить 20-процентным налогом на советские блюда. Перечислять он их не стал, но ранее он выражался довольно ясно: ««Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами. Я так не хочу».

Заливная рыба, видимо, тоже гадость. Как и селедка под шубой или, прости Господи, холодец. Не оставляет Клопотенко патриотам-украинцам выбора, кроме борща, алого, как советское знамя, да сала. Не тянет на национальную-то идею.

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