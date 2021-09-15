В Самаре на год раньше запланированного открыли Дворец спорта

Здание получилось светлым и просторным. Фото: Альбер День

15 сентября в Самаре торжественно открыли Ледовый дворец спорта - одно из крупнейших спортивных сооружений страны. Здесь где будут проходить соревнования международного уровня, а также конференции, концерты и другие массовые и спортивные мероприятия.

- Новый комфортный, красивый, уютный Дворец спорта открыл свои двери для самарцев и гостей области. Уверен, здесь будут кипеть спортивные баталии. Кроме игрового льда здесь есть полноразмерная тренировочная ледяная арена, зал для игровых видов спорта, первая в Самарской области и России профессиональная площадка для керлинга, тренажерные залы, есть, где заниматься не только профессиональным спортсменам, но и детям, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Хочу поблагодарить людей, которые помогли воплотить в жизнь нашу мечту. Это президент страны Владимир Путин, его помощь была определяющей. В рамках реализации нацпроекта «Демография» мы смогли ускорить строительство Дворца спорта.

Несколько лет назад строительство ледовой арены в Самаре было под вопросом, но благодаря системной работе Губернатора Самарской области в сжатые сроки был подготовлен проект и предусмотрено региональное финансирование. Проект получил поддержку Министерства спорта РФ и президента.