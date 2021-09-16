Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4 Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 16 сентября, в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4. Есть жертвы: местные власти сообщают о двух погибших и трех пострадавших, однако их число может возрасти передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на региональных чиновников.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков располагался 62 километрах к востоку от городского округа Цзыгун, в котором проживают около 689 тысячи человек, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 мая 2008 года в Сычуани произошло сильнейшее разрушительное землетрясение мощностью восемь баллов, унесшее жизни более 69 тысяч человек, тогда пострадали 288,5 тысячи жителей провинции. Около 18230 человек так и остались пропавшими без вести, найти их не удалось.