Россиян стали жестче наказывать за шторки в автомобиле Фото: Александр БОЙКО

Инспекторы ГИБДД стали применять более жесткие санкции за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей.

Как пишет Autonews, сообщения о подобном запрете появлялись еще весной 2021 года. Однако раньше сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Сейчас же вместе со штрафами они стали выдавать предписание о снятии шторок в определенный срок или заставляют снимать их на месте. При этом инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, согласно которому никакие предметы не могут ограничивать обзор водителя.

Также сообщается, что шторки или каркасные сетки необходимо будет снять в течение десяти дней. Если этого не произойдет, то автоинспекция остановит регистрацию машины.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, зачем нужна отмена обязательного техосмотра для автовладельцев. Соответствующий документ ранее был внесен в Госдуму - его готовятся рассмотреть во вторник, 14 сентября. В законопроекте предлагается "отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам". Обязательными к прохождению техосмотра могут стать случаи, если с момента производства автомобиля или мотоцикла прошло больше четырех лет, если нужно поставить его на учет, сменить владельца, изменить конструкцию или заменить основной компонент.