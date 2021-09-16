Неизвестный с автоматом напал на отдел полиции в Воронежской области

В Воронежской области неизвестный с автоматом напал на отдел полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Вооруженный мужчина напал на отдел полиции под Воронежем. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в 5:30 утра в городе Лиски. Неизвестный, одетый в военную экипировку и вооруженный автоматов, проник в районное отделение, ранил сотрудника правоохранительных органов и после этого скрылся на автомобиле "Нива".

Правоохранительные органы принимают меры к задержанию преступника. К расследованию инцидента присоединилась ФСБ.

Ранее правоохранители задержали 55-летнего жителя Советского района Саратовской области, который напал на полицейских, будучи в неадекватном состоянии. Инцидент произошел днем, 7 сентября 2021 года. В полицию позвонил житель села Пионерское Советского района, который просил направить по месту его проживания наряд полиции, не сообщая сути произошедшего. По вызову 55-летнего мужчины приехали двое правоохранителей. Мужчина внезапно бросился на одного из полицейских, держа в руках два ножа.