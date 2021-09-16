Список программ для обязательной предустановки на смартфоны в России будет расширен Фото: Shutterstock

С 1 марта 2022 года список программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты и другую электронику могут расширить. Производителей могут обязать устанавливать четыре отечественных приложения.

Речь идет о программе для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазине, сервисе для музыки и радио, а также платформе для конференц-связи.

Специально для этого в Минцифры уже подготовлены поправки в действующее постановление правительства. Названия приложений в документы не прописаны, видимо продукты будут выбирать исходя из ежегодного рейтинга популярности, который составляет ведомство.

Первые поправки, касающиеся данного вопроса, были внесены в 2019 году. С 1 апреля 2021-го розничные магазины обязаны продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. Например, для смартфонов это 15 приложений, в том числе навигатор, мессенджер, голосовой помощник.

Планшеты, ПК и смарт-ТВ должны представлять пользователю доступ к трем российским программам.

Обязательно должны быть установлены голосовой помощник «Маруся», ICQ, «Госуслуги» и еще полтора десятка российских сервисов должны стоять на всех телефонах, которые будут продаваться в России. Иностранные приложения тоже можно ставить, но это по желанию производителя.

В пресс-службе Минцифры «Известиям» подтвердили, что вопрос расширения списка ПО обсуждается. Это делается в соответствии с решением протокола правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее исследователи заявили, что как минимум одну уязвимость содержат 60% самых популярных приложений для Android. Бреши в системе безопасности могут привести к утечке данных пользователей, сообщает телеканал "360".