Список программ для обязательной предустановки на смартфоны в России будет расширен
Фото: Shutterstock
С 1 марта 2022 года список программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты и другую электронику могут расширить. Производителей могут обязать устанавливать четыре отечественных приложения.
Речь идет о программе для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазине, сервисе для музыки и радио, а также платформе для конференц-связи.
Специально для этого в Минцифры уже подготовлены поправки в действующее постановление правительства. Названия приложений в документы не прописаны, видимо продукты будут выбирать исходя из ежегодного рейтинга популярности, который составляет ведомство.
Первые поправки, касающиеся данного вопроса, были внесены в 2019 году. С 1 апреля 2021-го розничные магазины обязаны продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. Например, для смартфонов это 15 приложений, в том числе навигатор, мессенджер, голосовой помощник.
Планшеты, ПК и смарт-ТВ должны представлять пользователю доступ к трем российским программам.
Обязательно должны быть установлены голосовой помощник «Маруся», ICQ, «Госуслуги» и еще полтора десятка российских сервисов должны стоять на всех телефонах, которые будут продаваться в России. Иностранные приложения тоже можно ставить, но это по желанию производителя.
В пресс-службе Минцифры «Известиям» подтвердили, что вопрос расширения списка ПО обсуждается. Это делается в соответствии с решением протокола правительственной комиссии по цифровому развитию.
Ранее исследователи заявили, что как минимум одну уязвимость содержат 60% самых популярных приложений для Android. Бреши в системе безопасности могут привести к утечке данных пользователей, сообщает телеканал "360".