Обновился рекорд по количеству людей на околоземной орбите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас на околоземной орбите находится 14 человек. Таким образом, был побит рекорд марта 1995 года, когда на орбите находилось 13 человек.

Как пишет РИА Новости, тогда шестеро космонавтов находились на российской станции "Мир", семеро – в американском шаттле "Индевор".

Сейчас на Международной космической станции находится семь человек: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ночью 16 сентября от китайской орбитальной станции "Тяньгун" отстыковался корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами. В это же время из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon, в котором находилось четыре человека.

Напомним, поздним вечером в четверг, 9 сентября, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз – 2.1в", которая к этому часу вывела на заданную орбиту военный спутник для министерства обороны России. Об этом в ночь на пятницу сообщали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. В пресс-службе добавили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.