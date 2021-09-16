Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения "спортивного" налогового вычета Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Правительство России утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых россияне смогут рассчитывать на налоговый вычет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как сообщают в правительстве, для получения «спортивного» вычета необходимо, чтобы организация, которая предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Для включения в соответствующий перечень она должна отвечать ряду критериев, утверждённых постановлением премьер-министром Михаилом Мишутиным.

Во-первых, в соответствующий организации физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Кроме того, в штате должны работать сотрудники, которые имеют профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организация не должна числиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Уточняется, что максимальная сумма годовых затрат на спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13 процентов от потраченной суммы - до 15,6 тысячи рублей. Заявить такой вычет по НДФЛ граждане смогут по расходам, которые они понесут в следующем году.

Оформить «спортивный» вычет можно в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов необходимо будет предоставить кассовый чек и договор о предоставлении услуг. На вычет также могут рассчитывать родители, которые водят детей в возрасте до 18 лет в спортивные учреждения.