Доктор Павлова оценила список продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Специалист перечислила продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Эндокринолог Зухра Павлова оценила список продуктов, которые не рекомендуется употреблять после 30 лет. Пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.
Список она составила на основе статьи портала Eat This, Not That, объяснив, почему эти продукты нельзя есть после 30 лет.
Специалист пояснила, что ароматизированные йогурты и сладкая газировка содержат много сахара и могут стать причиной ожирения. Также Павлова не рекомендовала есть мясо с пожаренной корочкой и в кляре. Любая "поджаристость" - это признак конечных продуктов гликирования, а кляр является источником дополнительных калорий и лишнего жира, пояснила специалист.
Кроме того, лучше не употреблять бекон, соевый соус, сырный соус, салями и хот-доги из-за большого количества соли и жиров в этих продуктах.
Также людям за 30 не стоит пить холодный кофе. По словам Павловой," это приводит к контрастному переохлаждению слизистых оболочек ротоглотки и пищеварительного тракта, что чревато обострениями болезней".