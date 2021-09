Доктор Павлова оценила список продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Специалист перечислила продукты, которые нельзя есть после 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эндокринолог Зухра Павлова оценила список продуктов, которые не рекомендуется употреблять после 30 лет. Пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Список она составила на основе статьи портала Eat This, Not That, объяснив, почему эти продукты нельзя есть после 30 лет.

Специалист пояснила, что ароматизированные йогурты и сладкая газировка содержат много сахара и могут стать причиной ожирения. Также Павлова не рекомендовала есть мясо с пожаренной корочкой и в кляре. Любая "поджаристость" - это признак конечных продуктов гликирования, а кляр является источником дополнительных калорий и лишнего жира, пояснила специалист.

Кроме того, лучше не употреблять бекон, соевый соус, сырный соус, салями и хот-доги из-за большого количества соли и жиров в этих продуктах.

Также людям за 30 не стоит пить холодный кофе. По словам Павловой," это приводит к контрастному переохлаждению слизистых оболочек ротоглотки и пищеварительного тракта, что чревато обострениями болезней".