Кремль не будет вмешиваться в обсуждение идеи о трех выходных после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не стали комментировать идею о предоставлении выходных дней после прививки от коронавирусной инфекции. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, данный вопрос является прерогативой специалистов.

«Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся», - заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя вопрос, как в Кремле воспринимают эту инициативу и могут ли быть какие-либо решения по данному вопросу.

Накануне, Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к министру труда Антону Котякову, спикерам Совета Федерации и Государственной думы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, призвав их обязать работодателей предоставить три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом, данная инициатива далеко не первая.