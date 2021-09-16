Вице-премьер Борисов допустил, что Индия может стать первым покупателем системы С-500

Юрий Борисов допустил, что Индия может стать первым покупателем системы С-500 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил, что Индия может стать первым покупателем новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" после того, как ей оснастят Вооруженные силы РФ.

- Потенциально, да <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу, — сказал Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Политик добавил, что Россия может рассмотреть соответствующее предложение, но "это перспектива не ближайших лет".

В 2018 году в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что Россия и Индия подписали контракт на строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил. Стоит отметить, что эта сделка предполагает, что два фрегата будут построены в нашей стране, а еще два будут создаваться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.