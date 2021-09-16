Больше 2 млн москвичей на предстоящих выборах получили возможность отдать свой голос онлайн

Выборы в Государственную Думу, Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в столице 17-19 сентября. Существенная часть жителей столицы - 2 014 765 москвичей - вошли в список тех, кто сможет проголосовать онлайн, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

«Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них около 100 000 – иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель». Все они будут голосовать на избирательных участках. Всего их около 3 640, - сообщил Алексей Венедиктов. - Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. То есть люди подавали через госуслуги, им не приходил ответ, они шли на портал mos.ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек».

Все заявки на электронное голосование прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме России и Мосгоризбиркоме, чтобы подтвердить корректность предоставленных данных и не допустить двойного голосования: онлайн-избиратели исключены из списков на традиционных избирательных участках, по которым выдаются бумажные бюллетени.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. Чтобы отдать свой голос, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку «Проголосовать». Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru. Для загрузки бюллетеня потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку «Запросить код подтверждения» на странице подтверждения участия.

У пользователей, получивших цифровой бюллетень 19 сентября в 19:59, будет ровно 15 минут, чтобы отдать свой голос и выйти из системы. После этого начнется расшифровка результатов онлайн-голосования.

Как рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко, 124 256 заявок были отклонены. Основная масса отказов в регистрации на электронное голосование была связана с тем, что заявления на участие в онлайн-голосовании подавали люди, у которые есть временная, а не постоянная регистрация в Москве, иногородние (они вписывали в адрес регистрации адрес проживания и получили отказы на этапе проверки) и даже несовершеннолетние. Часть отказов также связана в несовпадении поданных сведений с информацией в федеральных базах данных.

Он также обратил внимание, что все, кто получил отказ на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут прийти на участок по месту жительства и проголосовать традиционным способом.

За ходом онлайн-голосования сможет следить любой желающий. Для этого достаточно зайти на специальную страницу в интернете – обзервер https://observer.mos.ru/all/. Это прямой доступ к блокчейну, где отображается в зашифрованном виде вся информация: от регистрации на электронное голосование до факта самого голосования, явка, количество бюллетеней в электронной урне и прочее.