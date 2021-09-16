Игорь Артамонов: «Центр управления регионом, и Единая диспетчерская выводят работу с населением на качественно новый уровень»

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава региона приехал с рабочим визитом в IT-центр, который недавно открылся в Липецке. Здесь, в одном здании разместятся Центр управления регионом, Единая диспетчерская служба и областной информационно-технический центр. Такая кооперация профильных организаций способствует более эффективной и оперативной работе с обращениями граждан.

«Липецкая область уже имеет признание как один из лучших регионов по цифровой зрелости. Мы выстроили работу и Центра управления регионом, и Единой диспетчерской службы – организаций, которые успешно справляются с поставленными задачами, выводя работу с населением на качественно новый уровень», – сказал Игорь Артамонов во время своего визита в ЦУР.

Сотрудники Центра управления регионом осуществляют социологические и аналитические исследования, а также работают с системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» и сервисом «Госуслуги. Решаем вместе». Отдельным направлением деятельности ЦУР является совместное с органами власти выявление и отработка ложной информации и фейков в медийном пространстве.

«Основное направление Центра управления регионом – работа с сообщениями граждан в интернете и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Решение возникающих проблем и ответы на запросы жителей Липецкой области – наша ключевая задача. Мы фиксируем все сообщения, переадресовываем их профильным ведомствам с целью оперативного и качественного решения. Работа проходит в тесном взаимодействии с органами власти», – прокомментировала Евгения Гузова, руководитель ЦУР Липецкой области, основные его задачи.

Фото: липецкаяобласть.рф

Надо сказать, что для обращения в Центр не нужно сюда приходить лично, звонить или оставлять голосовые сообщения. Жителям региона можно просто прокомментировать или рассказать о той или иной проблеме в социальных сетях своего города или даже на собственной страничке. Автоматизированная система обязательно зафиксирует сообщение. В дальнейшем к решению вопроса подключатся муниципальные или государственные службы.

Центром управления регионом за прошедшие восемь месяцев текущего года принято от жителей Липецкой области 50 тысяч сообщений. В настоящее время на государственном интернет ресурсе «Госуслуги. Решаем вместе» на связи с гражданами 955 учреждений и органов власти всех уровней в регионе. В среднем на обращение граждан в социальных сетях ответ поступает уже через четыре часа.